Baschet / SCMU Craiova, în play-off-ul LNBM după ce a făcut spectacol la Ploiești! Ce adversar vor întâlni alb-albaștrii

SCMU Craiova s-a impus fără drept de apel în deplasarea de la Ploiești, scor 105-88. Dacă la început cele două formații au mers cot la cot, după ieșirea de la vestiare oltenii s-au dezlănțuit total și nu le-au mai oferit nicio șansă prahovenilor. Cu acest succes, alb-albaștrii și-au asigurat locul al 5-lea la startul play-off-ului și o încleștare interesantă, în sferturile campionatului, cu CSO Voluntari.

Oltenii au făcut diferența în repriza secundă

Prima repriză a duelului de la Ploiești a fost extrem de echilibrată, în ciuda diferenței de valoare dintre cele două loturi. Craiova a tatonat terenul, în timp ce gazdele au încercat să stea cât mai aproape de adversari pe tabelă. Trupa lui Costescu a avut +5 în față și la finele primului sfert, dar și la pauza mare, o diferență care nu le asigura victoria.

Totuși, în partea secundă craiovenii au dat drumul la spectacol și au punctat din toate pozițiile. Leggett, Nistor și Robinson au contribuit cu puncte din afara semicercului, în timp ce sub panou și-au făcut treaba cu brio Țîbîrnă și Pușcașu. Totuși, înainte de ultimele 10 minute de joc, oltenii aveam 20 de puncte avans și un moral excelent. În ultimul act, oaspeții nu au mai forțat, iar SCMU Craiova s-a putut bucura de o victorie extrem de importantă, echivalentă cu calificarea în play-off.

Când sunt programate primele meciuri din play-off

Sezonul regulat al Ligii Naționale de Baschet Masculin, ediția 2025/2026, a ajuns la final în cursul zilei de ieri, când s-a desfășurat etapa cu numărul 30. Rezultatele acestei runde au decis echipele care continuă în play-off, respectiv pe cele care merg în lupta pentru evitarea retrogradării.

Prima rundă, care se desfășoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, este programată să înceapă pe 24 aprilie. Pe site-ul FRB au apărut deja datele de desfășurare ale jocurilor.

Meciul 1 – Vineri (24.04)

Meciul 2 – Duminică (26.04)

Meciul 3 – Joi (30.04)

Meciul 4 – Sâmbătă (02.05), dacă este necesar

Meciul 5 – Miercuri (06.05), dacă este necesar

În sferturile campionatului avem următoarele dueluri:

CSU Sibiu vs U-BT Cluj-Napoca

CSM CSU Oradea vs FC Argeș

Dinamo București vs Rapid București

CSO Voluntari vs SCMU Craiova

