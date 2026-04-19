Iran ameninţă Marina americană: „Va primi o lovitură dură dacă ne atacă navele!“

Situaţie incertă în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, la nici 24 de ore după ce oferise navelor permisiunea să traverseze ruta maritimă fără restricţii. De la Washington, Donald Trump a avertizat însă că nu se va lăsa şantajat şi a convocat o şedinţă cu principalii săi consilieri. Iranul a avertizat că orice navă care se va apropia de Strâmtoare va deveni ţintă.

Orice navă se apropie de Ormuz va fi „luată drept ţintă”

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a avertizat sâmbătă că orice navă care se va apropia de strategica Strâmtoare Ormuz, va fi „luată drept ţintă” de autorităţile iraniene, informează AFP.

„Avertizăm că nicio navă, oricare ar fi, nu trebuie să-şi părăsească locul din Golful Persic şi Marea Omanului. Orice tentativăde apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul şi nava contravenientă va fi luată drept ţintă„, potrivit unui comunicat publicat pe Sepah News, site-ul Gardienilor Revoluţiei.

