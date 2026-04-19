Președintele Iranului contraatacă: „Trump nu are dreptul să priveze Teheranul de programul nuclear!”

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică că Donald Trump nu are nicio justificare pentru a priva Iranul de drepturile sale nucleare, în contextul disputelor continue dintre Washington şi Teheran privind programul nuclear iranian.

”Trump spune că Iranul nu poate face uz de drepturile sale nucleare, dar nu spune pentru ce crimă. Cine este el să priveze o naţiune de drepturile sale?”, a declarat Pezeshkian, citat de agenţia Iranian Student News Agency (ISNA).

Declaraţiile vin în momentul în care Statele Unite şi Iranul încearcă să ajungă la un acord privind limitarea programului nuclear iranian, pe fondul războiului dintre Iran, SUA şi Israel şi al tensiunilor din jurul Strâmtorii Ormuz, o rută strategică prin care trece aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol.

Washingtonul insistă ca Iranul să îşi suspende activităţile nucleare pentru o perioadă îndelungată, propunând, potrivit unor surse diplomatice, o pauză de aproximativ 20 de ani. Teheranul a sugerat în schimb o suspendare mult mai scurtă, de trei până la cinci ani, în cadrul negocierilor recente dintre cele două părţi.

Programul nuclear al Iranului este una dintre principalele surse de tensiune în relaţiile cu Occidentul de mai bine de două decenii. Statele Unite şi aliaţii lor suspectează că Teheranul ar putea încerca să dezvolte arme nucleare, acuzaţie respinsă de autorităţile iraniene, care afirmă că programul are scop exclusiv civil.

