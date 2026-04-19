Sorana Cîrstea s-a retras subit de la Rouen (WTA

Sorana Cîrstea s-a retras din turneul WTA 250 de la Rouen (Franța), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, înaintea semifinalei care ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă, cu ucraineanca Veronika Podrez.

Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a doua favorită, a acuzat o accidentare la piciorul stâng, potrivit site-ului WTA.

Cîrstea rămâne cu un cec de 12.331 de euro și 98 de puncte WTA pentru evoluția sa.

Podrez (19 ani, 209 WTA) va juca prima sa finală în circuitul WTA contra compatrioatei Marta Kostiuk, principala favorită, care a dispus în semifinale de germanca Tatjana Maria cu 6-3, 6-0.

