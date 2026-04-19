Natalie Portman, însărcinată pentru a treia oară la 44 de ani: „Este un miracol!“

Actrița Natalie Portman este însărcinată pentru a treia oară la 44 de ani. Vedeta a confirmat într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar că ea și partenerul său – un producător francez de muzică electronică – sunt foarte fericiți și „recunoscători„.

Natalie Portman, care are deja doi copii dintr-o relație anterioară, a vorbit și despre emoția și fragilitatea momentului, pe care l-a descris ca pe un „miracol„.

Actrița a adăugat că se simte bine și are chiar „mai multă energie decât s-ar fi așteptat„.

