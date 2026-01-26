Mandat european de arestare emis pe numele cetățeanului turc evadat de la Rahova

Tribunalul București a emis, luni, un mandat european de arestare pe numele cetățeanului turc Atas Abdullah, care nu s-a întors din permisiunea de ieșire de la Penitenciarul Rahova.

‘În completarea activităților desfășurate privind evadarea numitului Atas Abdullah, la solicitarea Serviciului de Investigații Criminale, Tribunalul București a emis un Mandat European de Arestare, acesta fiind dat în urmărire internațională’, informează Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), potrivit Agerpres.

Cetățeanul turc a avut permisie pentru perioada 23 – 26 ianuarie.

„Luni, în jurul orei 10:05, s-a constatat că deținutul Atash Abdulah, în vârstă de 45 ani, fără antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 22 ani și 10 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, aflat în regim semideschis, încarcerat în penitenciarul București-Rahova, nu s-a întors din permisiunea de ieșire din penitenciar acordată, la ora stabilită“, a informat Penitenciarul Rahova.