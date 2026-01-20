-4.5 C
Un șofer beat a intrat cu camionul într-o casă 

De Daniela Moise

Un camion condus de un șofer aflat sub influența alcoolului a ieșit de pe carosabil și a intrat direct în curtea și casa unor localnici din comuna buzoiană Smeeni.

Accidentul s-a petrecut pe drumul național care traversează localitatea Smeeni.

Șoferul camionului a pierdut controlul într-o curbă și mastodontul a intrat în plin într-o casă. Din fericire, în locuință nu se afla nimeni în momentul impactului.

Un martor a sunat la 112, iar polițiștii care au venit la fața locului au fost șocați să vadă că șoferul, un bărbat de 50 de ani, era în stare avansată de ebrietate. Avea o alcoolemie de 1,12 la mie alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a rămas fără carnet și s-a ales cu dosar penal pentru distrugere și conducere sub influența alcoolului.

