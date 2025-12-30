De ce a murit puiul de tigru alb de la Grădina Zoologică din Craiova?!

Unul dintre cei doi pui de tigru alb de la Grădina Zoologică din Craiova a murit. Puii au fost aduși la Zoo Craiova în luna mai. Din păcate, de câteva săptămâni unul dintre tigrii nu a mai fost văzut. Cei care au observat lipsa puiului de tigru au fost vizitatorii.

“Știe cineva ce s-a intamplat cu al doilea tigru alb? A disparut de putin timp si am auzit zvonuri ca ar fi murit”, întreabă o craioveancă.

Acest fapt a fost semnalat pe rețelele de socializare de către vizitatorii Grădinii Zoologice. ECO Urbis, societatea care administrează Grădina Zoologică nu a scos niciun cuvânt în legătură cu acest incident, deși puiul de tigru murise de peste două săptămâni.

Abia ieri, când cazul a fost mediatizat, societatea a dat un comunicat, recunoscând că puiul de tigru a murit. Ca de fiecare dată, vinovați sunt vizitatorii care aruncă ambalaje de plastic în cușca animalelor, iar acestea din urmă le înghit. Ciudat este că meicul veterinar și îngrijitorii par să nu observe că animalele au o stare a sănătății alterată.

” În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb din cadrul Grădinii Zoologice din Craiova a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală care să indice o afecțiune medicală.

Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului.

La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare și avertizare, prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea animalelor.

Facem un apel ferm către toți vizitatorii să respecte regulile de vizitare și indicațiile afișate. Bunăstarea și siguranța animalelor depind în mod direct de comportamentul responsabil al fiecăruia, iar gesturi aparent minore pot avea efecte grave.”. , se spune în comunicatul ECO Urbis.

Trebuie menționat că tigrul bengalez alb este o subspecie rară și pe cale de dispariție, inclusă în Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

De ce mor animalele la Zoo Craiova?

O situație similară s-a petrecut la Zoo Craiova și în primăvara acestui an când a murit un căprior. Tot aici a mai murit, în trecut un pui de lup și mai mulți pui de leu.

Căpriorul ar fi murit, au spus reprezentanții ECO Urbis, după ce ar fi înghițit ambalaje de plastic aruncate de vizitatori. Și în acest caz, incidentul a fost descoperit după ce imagini cu animalul decedat au apărut pe rețelele sociale, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a-i găsi pe vinovați.

Din păcate, în ultimii ani la Grădina Zoo Craiova au mai murit și alte animale, aflate în captivitate.

Pe rețelele de socializare există o campanie: „Grădina Zoo Craiova = Captivitate și Suferință. Haideți să o închidem!” prin care se cere: demararea unui plan de închidere etapizată a Grădinii Zoologice Craiova, începând cu stoparea aducerii de noi animale și evaluarea posibilității de relocare a celor existente.

Într-o solicitare adresată primăriei și Consiliului Local se precizează: