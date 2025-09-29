Pentru a sprijini consolidarea securităţii, Suedia va trimite în Danemarca sisteme antidrone şi radare

Suedia va trimite în Danemarca sisteme antidrone şi radare pentru a sprijini consolidarea securităţii cu ocazia unor summituri europene preconizate să aibă loc săptămâna aceasta la Copenhaga, după ce detectarea unor drone neidentificate săptămâna trecută a obligat Danemarca să închidă mai multe aeroporturi în ţară, a declarat luni premierul suedez Ulf Kristersson, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Danemarca va găzdui miercuri un summit al liderilor Uniunii Europene, iar joi o reuniune la nivel înalt a Comunităţii Politice Europene, care numără 47 de membri, şi a declarat deja că a sporit securitatea cu ocazia acestor evenimente după incursiunile dronelor neidentificate.

Într-o postare pe platforma de socializare X, premierul Kristersson a indicat că Suedia va trimite sisteme Counter UAS şi că ţara sa a expediat separat duminică, „câteva” sisteme radar către Danemarca.

Autorităţile daneze au dispus duminică să fie interzise zborurile dronelor civile, după ce aparate fără pilot au fost detectate în zona mai multor facilităţi militare în cursul nopţii.

