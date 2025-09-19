Trei avioane militare rusești au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

Acesta nu este primul incident în care Rusia testează reacția statelor NATO. Recent, mai multe drone ale rușilor au invadat spațiul aerian al Poloniei și României.

Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat vineri de trei avioane rusești

Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat vineri de trei avioane rusești, a declarat ministerul de externe al țării, adăugând că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a discuta incidentul, notează CNN.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei și au rămas acolo timp de 12 minute înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge, a declarat ministerul.

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna.

