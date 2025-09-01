1 Septembrie 2025 – 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

1 septembrie 1893 marchează intrarea în vigoare, a „Legii pentru organizarea Gendarmeriei Rurale”, promulgată de Regele Carol I. Această lege a creat un corp de ordine cu structură militarizată, prezent în toate localitățile rurale, pentru a asigura siguranța publică, menținerea ordinii și execuția legilor în mediul rural.

Primele consemnări despre jandarmii mehedinţeni apar la 30 iunie 1864 când a fost elaborată Ordonanţa semnată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin care se înfiinţează Inspectoratul 2 Craiova, în compunerea căruia intră şi Escadronul 4 Turnu Severin. Prin Decretul Regal din anul 1893, semnat de Carol I (care a păşit pentru prima oară pe pământ românesc la Turnu Severin), este promulgată Legea de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei rurale, conform căreia pe aceste meleaguri funcţionează Compania de Jandarmi Mehedinţi cu un efectiv de 51 jandarmi.

Până în anul 1998, la această dată se sărbătorea Ziua Jandarmeriei Române, însă, odată cu intrarea în vigoare a Legii de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei, aceasta se sărbătoreşte la 3 Aprilie, zi care marchează promulgarea, de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, în anul 1850, a primului act de înfiinţare a corpului de jandarmi pe teritoriul Romaniei – „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”.

Pentru a celebra acest eveniment important în istoria armei, la nivelul Jandarmeriei Mehedinți, se organizează în cursul săptămânii o serie de activități sportive între cadrele unității.

