Volodimir Zelenski și marea sa dorință de Crăciun: „El să piară!“

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.

„Azi împărtăşim cu toţi un vis. Şi formulăm o singură dorinţă: «El să piară», putem gândi cu toţii. Însă atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînţeles, cerem ceva mai mare. Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea. Şi ne rugăm pentru ea. Şi o merităm”, scrie The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenski subliniază, potrivit agenţiei oficiale ucrainene de presă Ukrinform, că, în pofida suferinţelor provocate de către Rusia, ea este incapabilă să ocupe ceea ce contează cel mai mult pentru Ucraina, şi anume unitatea sa.

„Sărbătorim Crăciunul în momente dificile. Din nefericire, nu suntem toţi acasă astă seară. Din nefericire, uni nu mai au casă. Iar, din nefericire, unii nu sunt cu noi astă seară. Dar, în pofida tuturor suferinţelor provocate de Rusia, ea este incapabilă să ocupe sau să bombardeze ceea ce contează cel mai mult; inima noastră ucraineană, încrederea noastră reciprocă şi unitatea noastră”, a mai declarat el.

Citește și: Mesajul preşedintelui Nicușor Dan de Crăciun. „Sunt cele mai prețioase daruri”





