Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei. Moscova spune că a fost un zbor „planificat”

Bombardiere strategice ruseşti au efectuat un zbor „planificat” deasupra mărilor Norvegiei şi Barents, în Arctica, determinând „avioane de vânătoare din ţări străine” să le escorteze, a declarat joi, 25 decembrie, Ministerul Apărării rus, citat de agenţiile ruse, scrie AFP.

Nu au fost precizate nici data acestor zboruri ale avioanelor Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, nici ţările care şi-au desfăşurat aviaţia pentru a le supraveghea.

„Bombardierele strategice Tu-95MS (…) ale Forţelor Aerospatiale Ruse au efectuat un zbor planificat în spaţiul aerian deasupra apelor internaţionale ale Mării Barents şi Mării Norvegiei”, la nord de Scandinavia şi nord-vestul Rusiei, a declarat ministerul, precizând că zborul a durat mai mult de şapte ore.

„În anumite etape, bombardierele strategice au fost însoţite de avioane de vânătoare din ţări străine”, a adăugat acesta.

Ministerul a afirmat că astfel de zboruri au loc în mod regulat în multe regiuni ale lumii şi se desfăşoară în conformitate cu dreptul internaţional.

Coreea de Sud şi Japonia au criticat zborul avioanelor militare ruseşti şi chinezeşti

La jumătatea lunii decembrie, Coreea de Sud şi Japonia au criticat zborul avioanelor militare ruseşti şi chinezeşti în apropierea teritoriului lor, ceea ce le-a determinat să trimită de urgenţă avioane de vânătoare.

Potrivit Tokyo, aceste patrule implicau două avioane Tu-95 care au survolat Marea Japoniei pentru a găsi două bombardiere chineze H-6 în Marea Chinei de Est, înainte de a zbura împreună în jurul Japoniei.