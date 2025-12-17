Șefa de cabinet a lui Trump respinge articolul Vanity Fair și apără administrația, după criticile la adresa lui Vance și Musk

0.1 C
De Mariana BUTNARIU
Susie Wiles acuză revista de prezentare tendențioasă
Susie Wiles acuză revista de prezentare tendențioasă

Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a contestat public mai multe afirmații apărute într-un articol publicat de revista Vanity Fair, care prezintă o imagine critică a administrației Trump și a unor înalți oficiali, inclusiv vicepreședintele JD Vance și miliardarul Elon Musk.

Într-o postare pe platforma X, Wiles a susținut că publicația a ignorat „contextul semnificativ” al declarațiilor sale pentru a construi „o narațiune copleșitor de haotică și negativă” despre președinte și echipa sa.

Comentarii controversate despre Trump și Vance

Articolul Vanity Fair se bazează pe aproape o duzină de interviuri acordate de Wiles, în care aceasta l-a descris pe Donald Trump ca având „personalitatea unui alcoolic” și l-a caracterizat pe vicepreședintele JD Vance drept un „teoretician al conspirației” pentru o perioadă de aproximativ un deceniu.

Deși președintele nu consumă alcool, Wiles a explicat că, în opinia sa, Trump guvernează cu mentalitatea că „nu există nimic ce nu poate face”. Ea a pus aceste observații pe seama propriei experiențe de viață, afirmând că a crescut cu un tată alcoolic și că acest lucru a ajutat-o să lucreze cu personalități puternice.

Trump a apărat-o ulterior pe Wiles într-un interviu acordat New York Post, descriind-o drept „fantastică” și sugerând că aceasta ar fi fost „înșelată” de autoarea articolului.

Reacția lui JD Vance

JD Vance, care în trecut a fost un critic al lui Trump înainte de a deveni un aliat apropiat și vicepreședinte, a declarat că nu a citit articolul, dar a respins eticheta de „teoretician al conspirației”.

„Cred doar în teoriile conspirației care sunt adevărate”, a spus Vance, oferind drept exemplu rapoartele referitoare la starea de sănătate a fostului președinte Joe Biden.

Critici dure la adresa lui Elon Musk

Cele mai aspre comentarii ale lui Wiles au fost îndreptate către Elon Musk, fostul coordonator al eforturilor de reducere a costurilor guvernamentale în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (Doge). Potrivit lui Wiles, Musk este „un consumator declarat de ketamină” și o persoană „foarte ciudată”, dar care acționează conform propriei viziuni.

Ea a dezvăluit că a fost „inițial îngrozită” de ideea desființării Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), pe care a apreciat-o drept o instituție eficientă. Totuși, Wiles a recunoscut că stilul lui Musk, orientat spre acțiuni rapide și schimbări radicale, implică inevitabil „spargerea porțelanurilor”.

Apărarea Casei Albe

După publicarea articolului, Wiles a acuzat Vanity Fair de un „articol de atac formulat în mod necinstit”. Casa Albă a susținut-o public, iar secretarul de presă Karoline Leavitt a declarat pentru BBC că Wiles „l-a ajutat pe președintele Trump să obțină cele mai reușite prime 11 luni de mandat din istoria Americii”.

„Președintele Trump nu are un consilier mai bun sau mai loial decât Susie”, a afirmat Leavitt, adăugând că întreaga administrație este unită în spatele șefei de cabinet.

Ulterior, Leavitt a acuzat Vanity Fair de „părtinire prin omisiune” și de scoaterea declarațiilor lui Wiles „extrem de mult din context”. Până în prezent, Elon Musk nu a comentat public articolul Vanity Fair și nici declarațiile făcute de Susie Wiles, potrivit BBC.

