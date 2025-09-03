Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, prezenţi la uriaşa paradă militară de la Beijing, alături de dictatorii lumii

Foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă sunt prezenţi la Beijing, la grandioasa paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

Viorica Dăncilă (premier între 2018-2019) și Adrian Năstase (premier între 2000-2004) au fost incluși în fotografia de grup alături de șefii delegațiilor străine și de soțiile acestora, înaintea unei ceremonii grandioase dedicate comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

În feedul live al televiziunii chineze, Viorica Dăncilă apare în momentul în care este întâmpinată, la sosirea la paradă, de președintele chinez.

Adrian Năstase a discutat cu un ministru adjunct

Fostul premier Adrian Năstase a confirmat ieri, pe blogul său, că se află la Beijing, alături de soţia sa, fiind invitat în calitate de fost demnitar. „Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi“, a scris acesta.

El a precizat că a fost invitat la sediul Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, unde a avut „o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India“.

Parada, o demonstraţie de forţă militară şi diplomatică

China a organizat miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea militară şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane.

Putin şi Kim, văzuţi ca nişte paria în Occident din cauza războiului din Ucraina şi respectiv a ambiţiilor nucleare, l-au flancat pe Xi într-o reuniune fără precedent. A fost pentru prima dată când au fost văzuți toți trei împreună în public.

26 de lideri străini au fost invitați la eveniment. Din Europa au participat premierul extremist al Slovaciei, Robert Fico, și președintele naționalist al Serbiei, Aleksandar Vucici. Ambii sunt cunoscuți pentru legăturile lor cu Rusia.

Parada a fost considerată o demonstraţie de forţă militară şi diplomatică din partea unei ţări despre care liderul său a spus că este „de neoprit“, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump a răspuns sarcastic acuzând China, Rusia şi Coreea de Nord de „conspiraţie“ împotriva Statelor Unite.

Ce a declarat ministrul de Externe Oana Ţoiu despre vizita în China a celor doi foşti premieri

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a reacţionat în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Oana Ţoiu, după ce foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la parada militară de la Beijing.

Ministrul de Externe a adăugat că invitaţia „indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României”.

„Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României – dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a subliniat Ţoiu.

Citește şi: Steluţa Coposu, sora lui Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele Nicușor Dan