Tragedie la indigo! Încă un copil de 5 ani a căzut de la etajul unui bloc din București

Un copil de cinci ani a căzut, luni seară, de la etajul opt al unui bloc din sectorul 2 al Capitalei. Duminică, un alt copil de aceeaşi vârstă a murit după ce a căzut de la etajul al nouălea al unui bloc din sectorul 1.

Poliţia Capitalei informează, luni seară, că poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în legătură cu cu un minor căzut de la etaj, la o adresă din Sectorul 2.



Deplasându-se la faţa locului, poliţiştii din cadrul subunităţii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind găsit un copil, în vârstă de cinci ani, căzut de la etajul opt al imobilului în care locuia.



De asemenea, la adresă s-a deplasat şi un echipaj medical, care, la acest moment, acordă primele îngrijiri medicale minorului, pentru salvarea acestuia.



La acest moment activităţile sunt în dinamică, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul, mai precizează Poliţia Capitalei.

Un alt copil de cinci ani a căzut de la etaj

Cu o zi în urmă, un incident similar s-a petrecut în sectorul 1 al Capitalei, unde un copil de aceeaşi vârstă a căzut de la etajul al nouălea al blocului în care locuia.

Copilul – lăsat nesupravegheat de mama lui – s-ar fi cățărat pe balustrada balconului, de unde a căzut.

Potrivit unor surse din anchetă, doar mama copilului se afla în locuință în momentul tragediei, însă într-o altă încăpere. Anchetatorii presupun că băiețelul ar fi vrut să vadă unde au ajuns jucăriile pe care le aruncase peste balcon. Ar fi urcat pe balustradă și a căzut de la etajul 9.

Mama a sesizat după câteva secunde că băiețelul nu este în casă. A mers la balcon și a descoperit grozăvia. Disperată, a coborât în curtea blocului, înalt de 10 etaje, unde și-a găsit copilul. Tot ea a fost cea care a sunat la 112 și a cerut ajutor.

La fața locului au ajuns rapid echipaje de intervenție, iar medicii au încercat să îl resusciteze pe cel mic, minute în șir, dar fără rezultat.

Luni, mama copilului a fost internată, în stare de șoc, la Spitalul de Psihiatrie Obregia din București. Potrivit unor surse din anchetă, femeia s-ar confrunta de ceva vreme cu probleme de natură psihică, după moartea mamei sale – bunica băiețelului.

Cazul respectiv a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

