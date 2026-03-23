Oana Țoiu, vizată de patru plângeri la DNA după scandalul repatrierii din Dubai a fiicei lui Victor Ponta

Patru plângeri penale înregistrate la DNA împotriva ministrei de Externe, Oana Ţoiu, au fost transmise de procurorii anticorupţie la Parchetul General, informează TVR.

Reclamațiile au fost înregistrate după ce fiica minoră lui Victor Ponta nu ar fi fost primită într-un avion care repatria români din Dubai după izbucnirea conflictelor armate.

Reclamanții spun că Oana Țoiu ar fi luat decizia și acuză că ordinea și criteriile de selecție pentru cei ce urmau să fie evacuați au fost total netransparente.

Daciana Sârbu şi Victor Ponta nu au depus deocamdată plângeri.

