Un șofer a murit după ce a pătruns cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un TIR

Un șofer de 34 de ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu mașina de un autotren, luni după-amiază, pe Drumul European 581, pe raza comunei vasluiene Costești. În urma impactului a izbucnit un incendiu la cabina TIR-ului, însă şoferul a reuşit să iasă la timp. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers.

Accidentul s-a produs pe o porțiune de drum drept, iar impactul dintre autoturism și autotren a fost deosebit de violent.

Conform declarațiilor șoferului de TIR, autoturismul care s-a izbit de vehicului de mare tonaj a pătruns pe contrasens cu viteză și nu a mai putut fi evitat. Porțiunea de drum pe care s-a petrecut accidentul este dreaptă și nu era vorba despre o curbă care să fi dus la scăparea mașinii de sub control, spun martorii oculari.

Autoturismul în care se afla un bărbat de 34 de ani, din Vaslui, s-a dezintegrat, iar bucăți ale acestuia au fost împrăștiate pe câmpul de lângă șosea. Bărbatul a decedat în urma impactului violent.

În urma accidentului, autotrenul a luat foc, blocând ambele sensuri de mers. Șoferul din autotren a reușit să se evacueze înainte ca flăcările să cuprindă cabina.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenții. Polițiștii desfășoară cercetări la fața locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

