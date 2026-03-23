Situația câinilor din ecarisaje, verificată de o comisie parlamentară special înființată

Conducerea Camerei Deputaților a aprobat luni, 23 martie 2026, înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân.

Potrivit inițiatorilor, deputații neafiliați Aurora-Tasica Simu, Andrei Csillag și Gheorghe-Petru Pîclișan, gestionarea câinilor fără stăpân reprezintă o obligație legală a autorităților publice locale și centrale.

„Aceasta nu este doar o chestiune de protecție a animalelor, ci un veritabil barometru al calității guvernării: reflectă capacitatea statului de a proteja sănătatea și siguranța publică (prevenirea atacurilor, zoonozelor, rabiei); demonstrează administrarea corectă și transparentă a fondurilor publice (contracte de milioane de lei/euro cu diverși operatori); măsoară respectul față de standardele europene de protecție a animalelor și față de valorile civice și morale ale societății românești”, se precizează în solicitare.

Suspiciuni grave și sistematice de încălcare a legii, risipă de bani publici și practici incompatibile cu un stat de drept

Potrivit parlamentarilor, într-o democrație, Parlamentul are rolul constituțional de control asupra executivului și a modului în care sunt implementate politicile publice.

„Când există suspiciuni grave și sistematice de încălcare a legii, risipă de bani publici și practici incompatibile cu un stat de drept, înființarea unei comisii de anchetă devine nu doar oportună, ci IMPERATIVĂ. Numeroase rapoarte, sesizări cetățenești, investigații jurnalistice și controale ale instituțiilor statului au evidențiat probleme cronice: lipsa de transparență în atribuirea contractelor către diverși operatori – sute de mii de euro alocați prin contracte suspecte și/sau nelegale; nerespectarea procedurilor legale de capturare, cazare, adopție și eutanasiere (eutanasierea fiind permisă doar în cazuri strict reglementate și cu respectarea normelor de bunăstare); condiții de cazare necorespunzătoare în multe adăposturi – mii de imagini cu câini ținuți în propriile fecale, în mizerie, noroi, bolnavi, scheletici, înfometați și însetați până la moarte; rate extrem de scăzute de adopție și sterilizare, cu accent pe eutanasii masive, eutanasii care în realitate sunt practici barbare de ucidere ale animalelor sănătoase”, spun parlamentarii.

Schingiuiri și ucidere fără anestezie în adăpostul privat de la Suraia

Potrivit inițiatorilor, în cazul adăpostului privat din Suraia, județul Vrancea (operator Vetmedan SRL), imagini șocante au relevat ucideri brutale fără anestezie adecvată, maltratare și schingiuire a câinilor, au fost deschise dosare penale pentru ucidere cu intenție fără drept a animalelor, schingiuire de animale, abuz în serviciu și fals intelectual.

„S-au efectuat percheziții, s-a dispus suspendarea activității, control judiciar asupra societății și persoanelor implicate. Investigațiile au arătat că mii de câini au fost eutanasiați în condiții ilegale, în timp ce sume importante de bani publici au fost plătite pentru aceste servicii. Cazul a ajuns inclusiv în atenția Parlamentului European”, se precizează în document.

Eutanasieri ilegale masive în adaăpostul privat de la Uzunu

De asemenea, în cazul centrului de la Uzunu, județul Giurgiu (operator ASPA Ivets), peste 800 de câini au fost identificați în condiții improprii, cu suspiciuni de eutanasieri ilegale masive.

„Activitatea a fost suspendată pentru 30 de zile, s-au efectuat percheziții ample (inclusiv 20 de percheziții în patru județe în martie 2026), iar ancheta penală vizează ucidere ilegală de animale, abuz în serviciu, înșelăciune și fals. Doi bărbați au fost reținuți, iar ancheta se extinde și asupra unor contracte cu primării”, spun inițiatorii.

„Parlamentul își asumă responsabilitatea de a clarifica adevărul“

Parlamentarii arată că constituirea unei comisii de anchetă este instrumentul constituțional prin care Parlamentul își exercită rolul de control parlamentar în domenii de interes public major.

„Prin această comisie, Parlamentul își asumă responsabilitatea de a clarifica adevărul, de a trage concluzii obiective și de a propune măsuri concrete pentru un sistem de gestionare a câinilor fără stăpân transparent, uman, eficient și responsabil, în beneficiul cetățenilor, al animalelor și al imaginii României”, se arată în cererea depusă la Biroul Permanent.

Citește și: Suspiciuni de malarie în cazul a trei copiii mici care au fost în vacanță cu familia în Africa