Suspiciuni de malarie în cazul a trei copiii mici care au fost în vacanță cu familia în Africa

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni, trei cazuri suspecte de malarie, la trei fraţi – de un an si jumătate, trei ani şi cinci ani – internaţi într-un spital din Iaşi.

„În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluaţi într-o unitate medicală din municipiul Iaşi. Este vorba despre trei copii din aceeaşi familie, cu vârste de 1 an şi 6 luni, 3 ani şi 5 ani, recent întorşi dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceştia au fost diagnosticaţi prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a transmis, luni, ministrul Sănătăţii.

Ce simptome au avut copiii

Alexandru Rogobete a precizat că debutul simptomelor a inclus manifestări digestive (diaree, vărsături) urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este uşoară, de tip respirator.

„Starea generală a pacienţilor este stabilă. Conform procedurilor medicale şi epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienţilor către Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş», în vederea confirmării diagnosticului, iniţierii tratamentului specific şi monitorizării evoluţiei”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, Direcţia de Sănătate Publică a fost informată, iar ancheta epidemiologică este în desfăşurare.

Malaria este o boală transmisă prin înţepătura unor ţânţari infectaţi (Anopheles), specifici zonelor tropicale şi subtropicale, precum Africa. Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activităţi obişnuite din comunitate.

