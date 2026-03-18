Un şofer şi-a pierdut viaţa după ce a intrat cu autoturismul într-un TIR cu cereale

Un şofer de 69 de ani şi-a pierdut viaţa marţi, după ce a pierdut controlul volanului şi s-a lovit de un TIR încărcat cu cereale. Accidentul s-a produs pe DN 38, la ieșire din Techirghiol spre Movilița.

Marţi, în jurul orei 10.50, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 38, la kilometrul 7, între localitățile Techirghiol și Movilița.

Impactul s-ar fi produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 69 de ani, și un ansamblu de vehicule, format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 53 de ani.

Impactul a fost atât de violent încât şoferul autoturismului a rămas încarcerat. Acesta a murit pe loc.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

