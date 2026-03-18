Bărbat accidentat mortal de o ambulanţă care ieşea dintr-o curte cu spatele

Un bărbat de 65 de ani a murit prins sub roțile unei ambulanțe care ieşea dintr-o curte cu spatele, după ce preluase o femeie pe care trebuia să o ducă la spital.

Tragedia s-a petrecut în comuna ieşeană Popești, de unde ambulanța a preluat o pacientă de 76 de ani, cu afecțiuni cardiace. Șoferul încerca să iasă cu autospeciala din curte, cu spatele. Bărbatul de 65 de ani abia ieșise din aceeași gospodărie, cu o găleată de apă în mână. Se afla în unghiul mort al specialei şi şoferul nu l-a văzut.

Bărbatul a suferit un traumatism cranian sever şi a intrat imediat în stop cardiorespirator. Asistentul de pe ambulanță a început imediat manevrele de resuscitare, până la sosirea unui al doilea echipaj. În ciuda eforturiloe, bărbatul nu a supraviețuit.

Şoferul ambulanţei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Conducerea Serviciului Județean de Ambulanță a început o anchetă internă, în urma accidentului tragic.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar Serviciul Județean de Ambulanță a anunțat că toți șoferii vor fi reinstruiți în privința circulației pe drumurile publice.

