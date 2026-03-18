Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani şi două luni în spitalul în care lucrează

Un medic de la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș şi-a ţinut tatăl internat continuu timp de 799 de zile în secția de neurologie a unităţii medicale în care lucrează. Cazul a fost făcut public după un control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, care s-a autosesizat.

Bărbatul a stat în spital 2 ani și 69 de zile fără întrerupere.

Situația a fost descoperită recent, în urma unui control făcut de Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin. Pacientul a fost externat abia luna aceasta, iar la scurt timp, medicul implicat a intrat în concediu.

„Echipa noastră s-a autosesizat. Am sesizat și Colegiul Medicilor. Nota de relații semnată de către managerul unității sanitare a arătat că, pe o secție a spitalului, a fost internat un pacient în regim de spitalizare continuă pe o perioadă de 799 de zile! Lucrurile nu pot rămâne așa. Mai mult, în documentele analizate s-a constatat relația de rudenie între pacient și medicul curant. Mai precis, pacientul este tatăl medicului”, a declarat Ionuț Mihai Popovici, directorul general al CAS Caraș-Severin.

Cazul a fost sesizat către Colegiul Medicilor şi poliţie

Prejudiciul calculat până în acest moment se ridică la aproximativ 50.000 de lei. Suma reprezintă servicii medicale considerate nejustificate, inclusiv contravaloarea a 12 foi de observație și a hranei aferente, în condițiile unei internări prelungite de peste doi ani.

Pe lângă acest prejudiciu, autoritățile au aplicat și o sancțiune suplimentară: o penalizare de 5% din valoarea serviciilor realizate și decontate de spital pentru secția unde au fost constatate neregulile, aferentă lunilor respective.

Cazul a fost sesizat către Colegiul Medicilor, iar, potrivit surselor, ar fi fost notificată și poliția, însă până în acest moment nu există un punct de vedere oficial din partea IPJ.

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin au derulat în ultima perioadă o serie de controale la unitățile sanitare cu paturi și în ambulatoriile clinice de specialitate din județ, în urma cărora s-a constat inclusiv că anumiţi medici fug din spitalele publice în timpul programului pentru a lucra la privat.

Citeşte şi: Doi poliţişti şi un civil, răniţi după ce o autospecială în misiune a lovit un autoturism care nu i-a acordat prioritate