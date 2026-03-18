Doi poliţişti şi un civil, răniţi după ce o autospecială în misiune a lovit un autoturism care nu i-a acordat prioritate

O autospecială de poliţie aflată în misiune a fost implicată, marţi seară, într-un accident rutier în judeţul Suceava. Aceasta a lovit o maşină care nu i-a acordat prioritate. Doi poliţişti şi un pasager din a doua maşină au fost răniţi.

„În această seară, în jurul orei 19.40, o autospecială de poliţie din dotarea Serviciului Criminalistic IPJ Suceava, în timp ce se deplasa cu utilizarea semnalelor acustice şi luminoase la o misiune operativă sesizată prin SNUAU 112, a intrat în coliziune cu un alt vehicul, care ar fi efectuat manevra de schimbare a direcţiei de mers fără a acorda prioritate”, a transmis marţi seară IPJ Suceava.

În urma evenimentului a rezultat rănirea uşoară a celor doi poliţişti aflaţi în autospeciala de poliţie, precum si a unui pasager din celălalt autoturism.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Un pacient a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui spital