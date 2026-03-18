Un pacient a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui spital

Un bărbat, de 53 de ani, internat la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, a murit luni după-amiază, după ce a căzut de la etajul al cincilea al unității sanitare.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 53 de ani, din municipiul Zalău, care se afla internat în unitatea medicală. În urma evenimentului, bărbatului i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia“, au precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, procedură standard în astfel de cazuri pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului.

Polițiștii continuă verificările pentru a determina dacă a fost vorba despre un accident sau un act deliberat.

Citește şi: DRDP Craiova a semnat contractul pentru Studiul de Fezabilitate al Centurii de Ocolire Craiova Sud-Vest