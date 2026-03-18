DRDP Craiova a semnat contractul pentru Studiul de Fezabilitate al Centurii de Ocolire Craiova Sud-Vest

DRDP Craiova a anunţat miercuri că a fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate destinat Centurii de Ocolire Craiova Sud-Vest, care va face legătura între DN 56 (Craiova – Calafat) și DN 6 (Craiova – București), în partea de sud-vest a municipiului Craiova.

Această centură va degreva traficul din oraș și va crește siguranța rutieră pentru locuitori și șoferi.

Detalii despre studiu şi proiect

„Ce presupune proiectul?

-Crearea unei conexiuni rapide și sigure pentru traficul de tranzit;

-Scoaterea traficului greu din zonele rezidențiale și industriale;

-Reducerea timpilor de parcurs și a poluării în municipiu;

-Închiderea inelului de centură al Craiovei, conectând centura sud-vest cu Centura de Nord și cu principalele drumuri naționale.

Detalii tehnice ale studiului:

Prestator: SC Total Road SRL

Valoare contract: 1,63 milioane lei (fără TVA)

Durată: 6 luni, incluzând studii de teren, ridicări topografice, studii geotehnice și obținerea tuturor avizelor necesare;

Lungime estimată: aprox. 15 km;

Traseul centurii va avea două benzi de circulație, cu viteză de proiectare de 80 km/h;

Structura rutieră propusă va fi mixtă: strat de uzură din beton asfaltic, strat de legătură, strat de bază anrobat bituminos, fundație din balast stabilizat și pământ stabilizat;

Acostamentele vor fi realizate din piatră spartă, iar benzile de încadrare vor avea structură rutieră identică cu partea carosabilă;

În cadrul studiului vor fi analizate trei variante de traseu, care vor ocoli zonele construite și rezervațiile naturale (pădurea Braniște), și se vor evalua printr-o analiză multicriterială pentru a selecta soluția optimă din punct de vedere tehnic, economic și de impact asupra mediului;

Vor fi proiectate intersecții la nivel și, acolo unde este necesar, pasaje denivelate, pentru a asigura fluidizarea traficului și siguranța participanților la trafic.

Importanța proiectului:

Această investiție va degreva traficul în municipiul Craiova, va crește siguranța rutieră, va reduce poluarea și va sprijini dezvoltarea economică și mobilitatea populației în întreaga regiune a Olteniei“, se arată în postarea de pe facebook a DRDP Craiova.

DRDP Craiova continuă să investească în infrastructură modernă, sigură și eficientă, pentru o mobilitate mai bună și un trafic mai fluent în județul Dolj.

