Copil de 3 ani, acroşat de o maşină care mergea cu spatele

O fetiță de 3 ani a fost rănită marți, după ce a fost acroșată de o mașină care circula cu spatele, nefiind observată de către șofer.

„Astăzi, 17 martie a.c., în jurul orei 13.01, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Vânători. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 51 de ani, din municipiul Focșani, în timp ce efectua manevra cu spatele, ar fi acroșat o minoră de 3 ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, fiind însoțită”, a transmis, marți, IPJ Vrancea.

Sursa citată a precizat că minora a fost rănită ușor și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

