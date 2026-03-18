Fostul ministru Ilan Laufer, amendat după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa pe trotinetă cu copiii săi

Fostul ministru Ilan Laufer a fost amendat cu 2.430 de lei, în urma accidentului în care a fost implicat marți dimineață, când a traversat o trecere de pietoni pe o trotinetă electrică, împreună cu cei doi copii mici ai săi, și a fost lovit de un autovehicul, informează Digi24.

Potrivit Brigăzii de Poliție Rutieră, Ilan Laufer a fost sancționat contravențional în urma accidentului de marți dimineață.

Surse Digi24.ro au declarat că Laufer a primit o amendă de 2.430 de lei pentru că a încălcat trei reguli de circulație: a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu; a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare; la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni, s-a angajat în traversarea acesteia fără a coborî de pe trotinetă, intrând în coliziune cu un autovehicul.

Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei a transmis marți că în jurul orei 08.50 a fost sesizată prin 112 producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2 din Capitală.

„Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă”, a transmis Poliția Rutieră.

Având în vedere că au rezultat doar pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.

Ambii conducători au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

