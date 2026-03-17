Bărbat găsit decedat într-un imobil din Craiova. Poliția a deschis dosar penal

De Mariana BUTNARIU
Sesizare făcută de o femeie din Craiova

Un bărbat de 70 de ani a fost găsit fără viață într-un imobil din Craiova, în urma unei sesizări făcute către poliție în cursul zilei de astăzi.

Polițiștii din cadrul Secția 2 Craiova au fost alertați de o femeie de 59 de ani, care a anunțat că într-un imobil situat pe strada Doctor Nicolae Ionescu Sisești s-ar putea afla o persoană decedată.

Descoperirea făcută de polițiști

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de poliție, care au intrat în imobilul ce aparține unei femei de 90 de ani.

În interior, oamenii legii au găsit un bărbat de 70 de ani:

  • așezat pe un scaun
  • fără semne vitale

Din primele informații, acesta era o persoană fără adăpost.

Dosar penal și anchetă în desfășurare

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

Anchetatorii încearcă să stabilească:

  • circumstanțele exacte ale decesului,
  • dacă există eventuale neglijențe sau alte cauze.

Pentru a clarifica situația, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care va stabili cu exactitate cauza morții.

La finalul cercetărilor, procurorii vor decide soluția legală în acest caz.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

