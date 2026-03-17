Bujor Nedelcovici, omagiat la Craiova. Conferință și proiecție specială la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova organizează vineri, 20 martie, de la ora 17:30, primul eveniment din cadrul Seriei Academice a Atelierelor Exilului, dedicat scriitorului Bujor Nedelcovici, la 90 de ani de la naștere.

Evenimentul marchează lansarea unui nou proiect cultural al muzeului și propune o incursiune în opera literară și cinematografică a lui Bujor Nedelcovici.

Conferința, intitulată „Bujor Nedelcovici: Parcursul cinematografic și experiența romanescă”, va avea ca punct de plecare:

romanul „Zile de nisip”,

ecranizarea sa, filmul „Faleze de nisip”.

Discuțiile vor evidenția relația dintre literatură, film și experiența exilului, într-un context cultural complex.

Invitați și teme abordate

În cadrul conferinței vor susține intervenții:

Adina Mocanu, de la Facultatea de Litere a Universitatea din Craiova, care va analiza filmul „Faleze de nisip”, regizat de Dan Pița

Cristina Gelep, cercetător în cadrul muzeului, care va vorbi despre experiența exilului în opera lui Nedelcovici

Proiecție specială: „Faleze de nisip”

La finalul evenimentului, participanții vor avea ocazia să vizioneze filmul „Faleze de nisip” (1983), una dintre cele mai cunoscute producții ale cinematografiei românești, realizată după romanul „Zile de nisip”.

Filmul semnat de Dan Pița este o adaptare apreciată, dar și controversată la vremea lansării, oferind o perspectivă puternică asupra societății românești.

Un proiect dedicat exilului românesc

Seria Academică a Atelierelor Exilului își propune să aducă în prim-plan personalități marcante ale culturii române care au trăit sau au creat în exil.

Prin astfel de evenimente, muzeul contribuie la:

înțelegerea contextelor istorice și artistice,

recuperarea memoriei culturale,

promovarea valorilor literare românești.

