Drumul expres Craiova–Calafat prinde contur: primul pas pentru un proiect strategic major în Oltenia

Un nou proiect de infrastructură rutieră important pentru sudul țării intră în linie dreaptă. Consiliul Județean Dolj și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au inițiat parteneriatul pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului expres Craiova–Calafat.

Proiectul este considerat unul strategic, având rolul de a conecta mai eficient România la rețelele europene de transport și de a consolida poziția Olteniei pe harta economică a regiunii.

Primul pas concret pentru o investiție majoră

Președintele Consiliul Județean Dolj, Cosmin Vasile, a anunțat că demararea studiului de fezabilitate reprezintă începutul concret al proiectului.

Acesta a subliniat că noua arteră rutieră:

va reduce timpii de deplasare,

va facilita transportul de mărfuri,

va atrage investiții în zonă.

„Este un proiect prioritar pentru dezvoltarea economică a sudului României și pentru consolidarea rolului județului Dolj ca poartă către Balcani”, a declarat Cosmin Vasile.

Legătură directă cu Europa

Drumul expres Craiova–Calafat va face parte din rețeaua europeană TEN-T Core, pe coridorul Rin–Dunăre, unul dintre cele mai importante trasee de transport din Europa.

Prin această investiție:

se va asigura o conexiune modernă cu Bulgaria,

se va facilita accesul către piețele din sudul Europei,

se va completa infrastructura deja existentă.

Continuarea dezvoltării infrastructurii în regiune

Noua arteră va completa Drumul Expres Craiova–Pitești, aflat deja în dezvoltare, contribuind la crearea unui coridor rutier modern în sudul țării.

Astfel, Craiova ar putea deveni un nod important de transport:

între vestul și sudul României

între România și Bulgaria

între coridoarele europene majore

Impact economic major pentru Oltenia

Realizarea drumului expres ar putea aduce beneficii semnificative:

creșterea mobilității și a comerțului,

reducerea costurilor de transport,

atragerea de noi investitori.

De asemenea, proiectul ar putea sprijini dezvoltarea zonelor din apropierea Calafat și ar valorifica mai bine poziția strategică a podului Calafat–Vidin.

Ce urmează

În perioada următoare, autoritățile vor lucra la:

elaborarea studiului de fezabilitate,

stabilirea traseului exact,

identificarea surselor de finanțare.

Abia după aceste etape va putea începe efectiv construcția.

