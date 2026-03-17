Vânt puternic în mai multe regiuni din țară. Cod galben pentru Dolj, Olt și Mehedinți

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și două atenționări cod galben pentru intensificări ale vântului, valabile în intervalul 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00.

Meteorologii anunță că vântul va sufla mai tare în mai multe zone din țară, iar în unele județe rafalele vor ajunge la viteze ce pot crea probleme, mai ales în zonele deschise și la munte.

Informare meteo pentru aproape toată țara

Potrivit ANM, intensificările vântului vor apărea treptat, în mai multe etape.

În noaptea de marți spre miercuri, 17 spre 18 martie, vântul va avea intensificări în sudul Banatului.

Miercuri, 18 martie, fenomenul se va extinde în majoritatea regiunilor din țară, iar joi, 19 martie, vântul se va resimți mai ales în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Vitezele estimate vor fi, în general, de 40-45 km/h, însă în zona montană înaltă rafalele pot ajunge la 60-80 km/h.

Cod galben pentru Caraș-Severin

ANM a emis un prim cod galben valabil în intervalul 17 martie, ora 22:00 – 18 martie, ora 20:00, pentru județul Caraș-Severin.

În această zonă, vântul va avea intensificări locale cu viteze de 50-70 km/h.

În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Cod galben pentru Dolj, Olt și Mehedinți

Un al doilea cod galben este valabil în data de 18 martie, între orele 10:00 și 17:00, pentru județele Mehedinți, Dolj și Olt.

În aceste zone, vântul va avea intensificări locale, cu viteze estimate la 50-60 km/h.

Autoritățile recomandă populației să fie atentă în intervalele vizate, mai ales în apropierea copacilor, panourilor publicitare, construcțiilor provizorii sau în trafic.

Recomandări pentru populație

În perioadele cu vânt puternic, specialiștii recomandă:

evitarea staționării sub copaci sau stâlpi de electricitate

parcarea autoturismelor în zone sigure

atenție sporită în trafic, mai ales pe drumurile deschise

fixarea obiectelor care pot fi luate de vânt de pe balcoane sau din curți

Meteorologii atrag atenția că vremea poate deveni periculoasă în special în zonele montane, unde rafalele vor fi mult mai puternice.

