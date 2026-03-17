Italia schimbă regulile cetățeniei: milioane de persoane cu origini italiene ar putea pierde acest drept

O decizie recentă a Curtea Constituțională a Italiei ar putea schimba radical modul în care este acordată cetățenia italiană, afectând milioane de persoane din diaspora – inclusiv români cu rădăcini italiene.

După peste 160 de ani în care cetățenia era transmisă aproape automat prin descendență, Italia pare să limiteze acest drept, într-o mișcare cu impact major la nivel global.

Sfârșitul unei tradiții: cetățenia prin sânge, restricționată

Din 1861, odată cu formarea statului italian, principiul „ius sanguinis” (dreptul de sânge) a stat la baza cetățeniei: dacă aveai un părinte italian, erai automat cetățean.

Acest sistem a permis generațiilor de emigranți să păstreze legătura cu țara de origine. Însă o lege adoptată în 2025 schimbă regulile:

cetățenia se acordă doar dacă ai părinte sau bunic născut în Italia,

se limitează semnificativ dubla cetățenie,

sunt eliminate multe cazuri de recunoaștere pentru descendenții îndepărtați.

Decizia instanței: un semnal clar pentru diaspora

Hotărârea instanței indică faptul că legea este, în mare parte, constituțională.

Aceasta este o lovitură pentru cei care sperau că tradiția va fi păstrată. Mulți descendenți ai italienilor emigranți – inclusiv din Europa de Est – își bazau planurile de viitor pe obținerea cetățeniei italiene.

De ce a fost schimbată legea

Autoritățile italiene invocă mai multe motive:

numărul foarte mare de cereri (milioane la nivel global),

blocajele administrative din consulate și instanțe,

legătura tot mai slabă a unor descendenți cu Italia,

presiuni geopolitice și de mobilitate internațională.

În ultimii ani, cererile au explodat, iar procesarea lor putea dura chiar și 10 ani.

Proceduri dificile și costuri uriașe

Chiar și înainte de noua lege, obținerea cetățeniei era complicată:

documente istorice (naștere, căsătorie, deces),

dovezi că strămoșii nu au pierdut cetățenia,

programări la consulate cu liste de așteptare foarte lungi.

Costurile puteau ajunge la mii sau chiar zeci de mii de euro pentru o familie.

Impactul asupra românilor cu origini italiene

Pentru românii care au bunici sau străbunici italieni, schimbările sunt esențiale:

mulți nu vor mai fi eligibili,

dosarele aflate în curs pot fi afectate,

apar situații în care membri ai aceleiași familii au statut diferit.

De asemenea, descendenții femeilor italiene născuți înainte de 1948, care au obținut cetățenia în instanță, ar putea fi afectați de noile reguli, potrivit CNN.

O decizie controversată într-o țară cu populație în scădere

Paradoxal, această schimbare vine într-un moment în care Italia se confruntă cu:

scădere demografică accentuată

emigrarea masivă a tinerilor

îmbătrânirea populației

Sicilia a făcut apel la membrii diasporei italiene să se întoarcă după ani de depopulare

În trecut, autoritățile locale au încercat chiar să atragă descendenți ai italienilor pentru a revitaliza comunități întregi.

Lupta nu s-a încheiat

Deși decizia este importantă, dezbaterea nu este închisă. Unii avocați susțin că:

legea ar putea fi contestată în instanțele europene

există încă procese în desfășurare

interpretările juridice pot evolua

Pentru mulți, însă, această decizie reprezintă un moment de cotitură.

Ce urmează

Verdictul complet al instanței este așteptat în perioada următoare și va clarifica toate detaliile aplicării noii legi.

Până atunci, cei interesați de cetățenia italiană sunt sfătuiți să:

analizeze atent eligibilitatea,

consulte specialiști,

urmărească evoluțiile legislative.

