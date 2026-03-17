Restricții de circulație pe DN 7, între Călimănești și Câineni. Trafic dirijat și rute ocolitoare pentru camioane

Șoferii care tranzitează DN 7 (Valea Oltului) trebuie să se aștepte la restricții importante de circulație pe sectorul cuprins între km 198+000 – km 233+200, în zona localităților Călimănești și Câineni.

Restricțiile au fost impuse pentru desfășurarea unor lucrări de:

rânguire a versanților,

montare a sistemelor de protecție (bariere).

Programul lucrărilor: zilnic între 08:00 – 17:30. În acest interval, traficul rutier este afectat semnificativ.

Interdicții pentru vehiculele de mare tonaj

Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone:

NU au voie să circule pe acest sector,

sunt deviate pe rute alternative stabilite de autorități.

Circulație alternativă pentru autoturisme

Vehiculele sub 7,5 tone:

circulă alternativ, pe un singur sens

traficul este dirijat prin semafoare sau piloți

Circulația este oprită și reluată în reprize de maximum 30 de minute.

Acest lucru poate genera timpi de așteptare semnificativi.

Polițiștii rutieri monitorizează:

respectarea restricțiilor,

utilizarea rutelor ocolitoare pentru camioane.

Recomandări pentru șoferi

IPJ Vâlcea recomandă:

prudență sporită la volan,

respectarea semnalizării temporare,

urmarea indicațiilor polițiștilor rutieri.

