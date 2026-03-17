Restricții de circulație pe DN 7, între Călimănești și Câineni. Trafic dirijat și rute ocolitoare pentru camioane

Șoferii care tranzitează DN 7 (Valea Oltului) trebuie să se aștepte la restricții importante de circulație pe sectorul cuprins între km 198+000 – km 233+200, în zona localităților Călimănești și Câineni.
Restricțiile au fost impuse pentru desfășurarea unor lucrări de:
- rânguire a versanților,
- montare a sistemelor de protecție (bariere).
Programul lucrărilor: zilnic între 08:00 – 17:30. În acest interval, traficul rutier este afectat semnificativ.
Interdicții pentru vehiculele de mare tonaj
Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone:
- NU au voie să circule pe acest sector,
- sunt deviate pe rute alternative stabilite de autorități.
Circulație alternativă pentru autoturisme
Vehiculele sub 7,5 tone:
- circulă alternativ, pe un singur sens
- traficul este dirijat prin semafoare sau piloți
Circulația este oprită și reluată în reprize de maximum 30 de minute.
Acest lucru poate genera timpi de așteptare semnificativi.
Polițiștii rutieri monitorizează:
- respectarea restricțiilor,
- utilizarea rutelor ocolitoare pentru camioane.
Recomandări pentru șoferi
IPJ Vâlcea recomandă:
- prudență sporită la volan,
- respectarea semnalizării temporare,
- urmarea indicațiilor polițiștilor rutieri.
