Restricții de circulație pe DN 7, între Călimănești și Câineni. Trafic dirijat și rute ocolitoare pentru camioane

De Mariana BUTNARIU
Lucrări pe timpul zilei, trafic îngreunat
Șoferii care tranzitează DN 7 (Valea Oltului) trebuie să se aștepte la restricții importante de circulație pe sectorul cuprins între km 198+000 – km 233+200, în zona localităților Călimănești și Câineni.

Restricțiile au fost impuse pentru desfășurarea unor lucrări de:

  • rânguire a versanților,
  • montare a sistemelor de protecție (bariere).

Programul lucrărilor: zilnic între 08:00 – 17:30. În acest interval, traficul rutier este afectat semnificativ.

Interdicții pentru vehiculele de mare tonaj

Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone:

  • NU au voie să circule pe acest sector,
  • sunt deviate pe rute alternative stabilite de autorități.

Circulație alternativă pentru autoturisme

Vehiculele sub 7,5 tone:

  • circulă alternativ, pe un singur sens
  • traficul este dirijat prin semafoare sau piloți

Circulația este oprită și reluată în reprize de maximum 30 de minute.

Acest lucru poate genera timpi de așteptare semnificativi.

Polițiștii rutieri monitorizează:

  • respectarea restricțiilor,
  • utilizarea rutelor ocolitoare pentru camioane.

Recomandări pentru șoferi

IPJ Vâlcea recomandă:

  • prudență sporită la volan,
  • respectarea semnalizării temporare,
  • urmarea indicațiilor polițiștilor rutieri.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

