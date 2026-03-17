Adolescent acuzat că a ucis un tânăr și i-a incendiat trupul

Un adolescent de 17 ani, din Vaslui, este acuzat că ar fi omorât un tânăr cu şapte ani mai mare şi a încercat să incendieze cadavrul.

Crima a avut loc în comuna vasluiană Bunești-Averești. Din primele date, se pare că a fost vorba de un conflict spontan.

Un tânăr a fost găsit mort într-un șanț din comună. Descoperirea a fost făcută la aproximativ 50 de metri de locuința unui localnic, unde victima participase la un grătar alături de mai multe persoane. Bărbatul prezenta leziuni la nivelul feței și arsuri în zona capului.

La fața locului au intervenit polițiștii, fiind anunțați procurorul criminalist și specialiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui, care au preluat cercetările.

Victima a fost găsită într-un şanţ

Din primele verificări a reieșit că victima se afla la un grătar organizat la locuința unui vecin, împreună cu fiul acestuia, în vârstă de 16 ani, și alți trei bărbați. La un moment dat, tânărul și adolescentul au plecat spre un magazin pentru a cumpăra diverse produse.

Apelul la 112 a fost făcut de tatăl minorului, care, după aproximativ 30 de minute de la plecarea celor doi, a pornit să îi caute. Acesta a găsit victima decedată în șanț.

Potrivit declarațiilor sale, între victimă și minor ar fi existat discuții contradictorii pe parcursul zilei, însă fără să degenereze. După incident, adolescentul ar fi fugit inițial la o vecină, apoi într-o direcție necunoscută.

A fost depistat și se află în custodia polițiștilor. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs crima.

Citeşte şi: Mircea Fechet: PNL, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, va merge în opoziţie