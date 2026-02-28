Minoră sedusă prin metoda„Loverboy”, exploatată sexual în Craiova și în mediul rural

Patru persoane arestate preventiv în Dolj pentru trafic de persoane. Minoră exploatată sexual în Craiova și în mediul rural

Patru persoane din județul Dolj au fost arestate preventiv într-un dosar de trafic de persoane și exploatare sexuală a unei minore, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.



Anchetatorii au stabilit că, în luna octombrie 2025, un tânăr de 18 ani ar fi recrutat o minoră în vârstă de 15 ani, instituționalizată și aflată într-o stare de vulnerabilitate, folosind metoda „Loverboy”, prin care i-ar fi câștigat încrederea sub pretextul unei relații sentimentale.



Ulterior, în înțelegere cu alte două persoane, în vârstă de 19 și 23 de ani, victima ar fi fost exploatată sexual în mai multe locații. Activitățile infracționale s-ar fi desfășurat în municipiul Craiova, în apartamente închiriate în regim hotelier, dar și în diverse amplasamente din mediul rural al județului Dolj.



Potrivit polițiștilor, membrii grupării ar fi recurs la acte de violență fizică și psihică pentru a menține controlul asupra minorei și pentru a colecta sumele de bani provenite din exploatarea acesteia.

„Prin acte de violență fizică și psihică, victima minoră ar fi fost determinată să practice prostituția în interesul persoanelor cercetate, acestea însușindu-și sumele de bani provenite din activitatea infracțională”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

La data de 24 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus