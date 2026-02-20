9 C
Craiova
vineri, 20 februarie, 2026
Gorj: Conflict domestic la Turceni: femeie cercetată pentru amenințare și distrugere

De Mariana BUTNARIU
Incident declanșat de gelozie: geam spart și bunuri distruse

Polițiștii din Turceni au fost sesizați, azi noapte, prin apel 112 de un bărbat de 41 de ani, din comuna Plopșoru, sat Cursaru, că partenera sa, de 42 de ani, s-ar fi deplasat la domiciliul său și ar fi provocat un incident.

Din primele verificări, s-a stabilit că, în urma unui conflict spontan generat de gelozie, femeia ar fi:

  • spart geamul ușii de acces cu un obiect metalic;
  • răsturnat mai multe obiecte în locuință;
  • amenințat bărbatul cu acte de violență și suprimarea vieții.

Bărbatul a formulat plângere penală, iar polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu împotriva femeii.

În prezent, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere.

