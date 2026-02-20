Alpinist austriac găsit vinovat după moartea prietenei pe Grossglockner

Un alpinist austriac, identificat doar ca Thomas P, a fost găsit vinovat de omor din culpă gravă după ce prietena sa, Kerstin G, a murit degerată în ianuarie 2025 pe cel mai înalt munte din Austria, Grossglockner.

Bărbatul a primit cinci luni cu suspendare și o amendă de 9.600 de euro (aproximativ 8.400 lire sterline), potrivit BBC. Instanța a ținut cont de antecedentele sale curate și de pierderea unei persoane apropiate, dar și de criticile publice din mediul online.

Ce s-a întâmplat pe munte

Cuplul escalada vârful în condiții extreme: temperaturi de -8°C, cu temperatură resimțită de -20°C și vânt de până la 74 km/h;

Kerstin G nu avea experiența lui Thomas P în alpinism de iarnă;

Judecătorul a subliniat că Thomas, ca alpinist mai experimentat, trebuia să gestioneze situația și să ceară ajutor mai devreme;

Fostele prietene au relatat situații similare în care Thomas a lăsat persoane în urmă în ture montane;

Kerstin G a fost găsită de salvatori atârnată de o stâncă, în condiții foarte periculoase.

Înregistrările video și apelul de urgență

Camerele web au surprins cuplul urcând muntele aproape de vârf;

La 00:35, Thomas P a sunat poliția montană, dar conținutul apelului este contestat;

Procurorii susțin că el a lăsat-o pe Kerstin la 02:00 dimineața și a coborât pe cealaltă parte a muntelui.

Reacții și implicații

Procesul a generat dezbatere internațională în comunitatea de alpiniști, ridicând întrebări despre momentul când judecata personală devine răspundere penală.

În acest cazul se poate face apel.

