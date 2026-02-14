Controale ale poliţiştilor pe autostrăzi: Peste 2.600 de sancțiuni aplicate

Peste 2.600 de sancțiuni au fost aplicate într-o singură săptămână, cele mai multe – 479 – pentru depășirea vitezei legale, de polițiștii Brigăzii Autostrăzi.

În perioada 2 – 8 februarie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.651 de sancțiuni contravenționale, potrivit unui comunicat al IGPR.

Au fost aplicate 479 de sancțiuni contravenționale

Astfel, au fost aplicate 479 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 242 celor care nu foloseau centura de siguranță.

De asemenea, au fost aplicate 15 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 27 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 416 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale

Totodată, au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 11 pentru depășire neregulamentară.

Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 84 de permise de conducere, dintre care 29 pentru viteză, și au retras 182 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni, mai arată IGPR.

