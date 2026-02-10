Gorj: Accident grav în timpul deszăpezirii, în comuna Mușetești: un bărbat a ajuns la spital

Polițiștii din Bumbești Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu victime, pe DC Stăncești, în comuna Mușetești.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 56 de ani, din comuna Mușetești, conducea un utilaj agricol, efectuând activități de deszăpezire, în condițiile în care carosabilul era acoperit cu zăpadă.

La un moment dat, utilajul ar fi părăsit partea carosabilă, iar osia din spate s-ar fi rupt, lovindu-l pe un bărbat de 54 de ani, din aceeași localitate, care se afla pe utilaj și facilita împrăștierea materialului antiderapant.

Victima, transportată la spital

În urma accidentului, bărbatul de 54 de ani a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul utilajului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Nereguli constatate de polițiști

Polițiștii au constatat că bărbatul rănit nu era angajat cu forme legale la societatea comercială administrată de conducătorul auto.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Citește și: Polițiștii vâlceni, alături de elevi și părinți: activități pentru prevenirea delincvenței juvenile