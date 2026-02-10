Polițiștii vâlceni, alături de elevi și părinți: activități pentru prevenirea delincvenței juvenile

Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea desfășoară, în această perioadă, o serie de activități preventive dedicate elevilor și părinților, având ca scop principal prevenirea delincvenței juvenile și promovarea unui comportament responsabil în rândul minorilor.

Întâlniri interactive în unități de învățământ din județ

Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială „Anton Pann”, unitatea de învățământ din orașul Ocnele Mari și școala din comuna Pietrari, urmând ca acestea să continue și mâine în școlile din comunele Racovița și Stoenești.

Acțiunile au fost organizate sub forma unor întâlniri interactive, la care au participat elevi, cadre didactice și părinți, dialogul deschis fiind elementul central al demersului preventiv.

Temele abordate: lege, influența anturajului și rolul familiei

În cadrul activităților, polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității au discutat cu elevii despre consecințele legale ale comportamentelor antisociale, importanța respectării normelor de conviețuire socială și influența grupului de prieteni asupra comportamentului minorilor.

Un accent deosebit a fost pus pe rolul familiei în prevenirea implicării copiilor în fapte de natură penală sau contravențională, subliniindu-se importanța sprijinului și a comunicării constante.

Recomandări esențiale pentru părinți

Totodată, polițiștii au transmis părinților o serie de recomandări menite să reducă riscul apariției comportamentelor deviante în rândul minorilor. Aceștia au fost îndemnați să se implice activ în viața copiilor, să mențină un dialog deschis și constant, să stabilească reguli clare, adaptate vârstei, și să monitorizeze modul în care copiii își petrec timpul liber, inclusiv activitatea în mediul online.

De asemenea, părinții au fost încurajați să colaboreze permanent cu școala și cadrele didactice și să apeleze la sprijinul instituțiilor abilitate atunci când observă schimbări semnificative în comportamentul copiilor.

Prevenirea delincvenței, un efort comun

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, va continua desfășurarea acestor activități în unitățile de învățământ din județ, considerând că prevenirea delincvenței juvenile este un efort comun, care implică familia, școala și comunitatea.

