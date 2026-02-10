Cercetări pentru schingiuirea unui cal la Craiova. Poliția a deschis dosar penal

În urma imaginilor care au circulat online, arătând un bărbat lovind un cal, autoritățile din Craiova s-au sesizat imediat. Pe 9 februarie, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Dolj a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuirea animalelor.

Investigațiile sunt coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru a stabili faptele și a lua măsurile legale necesare. După finalizarea cercetărilor, procurorul va propune soluția prin unitatea de parchet competentă.

