-0.5 C
Craiova
marți, 10 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljCercetări pentru schingiuirea unui cal la Craiova. Poliția a deschis dosar penal

Cercetări pentru schingiuirea unui cal la Craiova. Poliția a deschis dosar penal

De Mariana BUTNARIU
Cercetări pentru schingiuirea unui cal la Craiova
Cercetări pentru schingiuirea unui cal la Craiova

În urma imaginilor care au circulat online, arătând un bărbat lovind un cal, autoritățile din Craiova s-au sesizat imediat. Pe 9 februarie, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Dolj a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuirea animalelor.

Investigațiile sunt coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru a stabili faptele și a lua măsurile legale necesare. După finalizarea cercetărilor, procurorul va propune soluția prin unitatea de parchet competentă.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan: „Administrația publică nu mai poate funcționa ca până acum”

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA