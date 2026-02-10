Premierul Ilie Bolojan: „Administrația publică nu mai poate funcționa ca până acum”

Premierul Ilie Bolojan a participat la Adunarea Asociației Comunelor din România, într-un context tensionat, marcat de nemulțumirile primarilor față de reformele anunțate în administrația publică. În același timp, mii de primării din țară și-au blocat activitatea timp de două ore, în semn de protest față de politicile Guvernului.

În fața edililor prezenți, premierul a transmis un mesaj ferm, afirmând că administrația locală și cea centrală nu vor mai putea funcționa după regulile cu care autoritățile erau obișnuite până acum.

Investițiile noi, puse sub semnul întrebării

Ilie Bolojan a subliniat că anul 2026 rămâne unul de vârf în ceea ce privește investițiile publice, prin programe precum PNRR, Compania Națională de Investiții, Programul „Anghel Saligny” și alte finanțări gestionate de ministere. Cu toate acestea, premierul a atras atenția că deschiderea de noi investiții, în lipsa finalizării celor deja începute, este „lipsită de logică”.

Potrivit acestuia, la nivelul CNI există aproximativ 1.200 de investiții aflate în derulare, cu o valoare totală estimată la 12,5 miliarde de lei, ceea ce impune o alocare bugetară responsabilă și realistă.

Vocea comunelor mici: nevoi egale, resurse inegale

În cadrul discuțiilor, primarul comunei Sadu, Ioan Ivan, a atras atenția asupra situației comunelor mici, sub 2.000 de locuitori, care în trecut au fost, în opinia sa, dezavantajate în ceea ce privește alocarea fondurilor.

Acesta a subliniat că și comunele cu populație redusă au aceleași nevoi de bază ca cele mari și a pledat pentru o politică publică unitară, care să sprijine popularea satelor și dezvoltarea antreprenoriatului local. Potrivit edilului, susținerea inițiativelor economice locale ar putea genera efecte pozitive în lanț pentru dezvoltarea comunităților rurale.

Critici directe la adresa Guvernului

La finalul discursului premierului, primarii prezenți, inclusiv cei care activează în Parlament, au adresat întrebări critice și au formulat reproșuri legate de ritmul adoptării reformelor. Un edil a acuzat faptul că anumite măsuri au fost luate „pe repede înainte”, fără o consultare suficientă cu autoritățile locale.

De asemenea, au fost ridicate nemulțumiri legate de majorarea taxelor locale și de diferențele salariale dintre personalul din mediul rural și cel din orașe, în condițiile în care, susțin primarii, munca prestată este similară.

Dialog sau conflict?

În pofida tensiunilor, premierul Ilie Bolojan a susținut necesitatea unei reforme profunde în administrația publică, în contextul constrângerilor bugetare și al angajamentelor asumate la nivel european. Rămâne de văzut dacă dialogul dintre Guvern și autoritățile locale va conduce la ajustări ale măsurilor propuse sau dacă protestele anunțate vor continua.

