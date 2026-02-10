Rezultatele simulărilor Evaluării Naționale și Bacalaureat 2026 în județul Dolj

În perioada 28-30 ianuarie 2026, elevii doljeni au participat la simulările județene ale Evaluării Naționale (clasa a VIII-a) și Examenului Național de Bacalaureat (clasa a XII-a și XIII-a, seral/FR). Ieri, conform calendarului, au fost comunicate rezultatele obținute.
Simularea Județeană a Evaluării Naționale (clasa a VIII-a)
- 57,73% dintre elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5.00.
- Limba și literatura română: 66,16% note ≥ 5,00.
- Matematică: 52,16% note ≥ 5,00.
- Note de 10: 1 la română și 17 la matematică.
Performanțe remarcabile:
- Opt unități școlare au avut peste 90% medii ≥ 5,00, dintre care patru au înregistrat 100% promovare.
Simularea Județeană a Bacalaureatului (clasa a XII-a și XIII-a)
- Rata de promovare (medii ≥ 6,00): 40,75%.
- Rezultate pe probe (note ≥ 5,00):
- Limba și literatura română (Ea) – 75,16%
- Proba obligatorie a profilului (Ec) – 53,84%
- Proba la alegere a profilului și specializării (Ed) – 60,29%
Note de 10: 111 în total
- Ea – 9 note
- Ec – 55 note
- Ed – 47 note
Unități cu performanțe bune: nouă școli au înregistrat peste 50% promovare.
Observații importante
- Rezultatele simulărilor nu se afișează public și nu se contestă.
- Analiza se face la nivelul fiecărei școli:
- discuții individuale cu elevii
- dezbateri la clasă
- ședințe cu părinții
- ședințe ale consiliului profesoral
- Scopul este îmbunătățirea performanțelor școlare.
- Notele nu se trec automat în catalog; ele pot fi incluse doar la cererea scrisă a elevului sau părintelui.
Citește și: Ziua Siguranței pe Internet 2026: Adolescenții din România și folosirea inteligenței artificiale