Craiova
marți, 10 februarie, 2026
Rezultatele simulărilor Evaluării Naționale și Bacalaureat 2026 în județul Dolj

De Mariana BUTNARIU
În perioada 28-30 ianuarie 2026, elevii doljeni au participat la simulările județene ale Evaluării Naționale (clasa a VIII-a) și Examenului Național de Bacalaureat (clasa a XII-a și XIII-a, seral/FR). Ieri, conform calendarului, au fost comunicate rezultatele obținute.

Simularea Județeană a Evaluării Naționale (clasa a VIII-a)

  • 57,73% dintre elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5.00.
  • Limba și literatura română: 66,16% note ≥ 5,00.
  • Matematică: 52,16% note ≥ 5,00.
  • Note de 10: 1 la română și 17 la matematică.

Performanțe remarcabile:

  • Opt unități școlare au avut peste 90% medii ≥ 5,00, dintre care patru au înregistrat 100% promovare.

Simularea Județeană a Bacalaureatului (clasa a XII-a și XIII-a)

  • Rata de promovare (medii ≥ 6,00): 40,75%.
  • Rezultate pe probe (note ≥ 5,00):
    • Limba și literatura română (Ea) – 75,16%
    • Proba obligatorie a profilului (Ec) – 53,84%
    • Proba la alegere a profilului și specializării (Ed) – 60,29%

Note de 10: 111 în total

  • Ea – 9 note
  • Ec – 55 note
  • Ed – 47 note

Unități cu performanțe bune: nouă școli au înregistrat peste 50% promovare.

Observații importante

  • Rezultatele simulărilor nu se afișează public și nu se contestă.
  • Analiza se face la nivelul fiecărei școli:
    • discuții individuale cu elevii
    • dezbateri la clasă
    • ședințe cu părinții
    • ședințe ale consiliului profesoral
  • Scopul este îmbunătățirea performanțelor școlare.
  • Notele nu se trec automat în catalog; ele pot fi incluse doar la cererea scrisă a elevului sau părintelui.

