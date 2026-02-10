Rezultatele simulărilor Evaluării Naționale și Bacalaureat 2026 în județul Dolj

În perioada 28-30 ianuarie 2026, elevii doljeni au participat la simulările județene ale Evaluării Naționale (clasa a VIII-a) și Examenului Național de Bacalaureat (clasa a XII-a și XIII-a, seral/FR). Ieri, conform calendarului, au fost comunicate rezultatele obținute.

Simularea Județeană a Evaluării Naționale (clasa a VIII-a)

57,73% dintre elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5.00.

dintre elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5.00. Limba și literatura română: 66,16% note ≥ 5,00.

66,16% note ≥ 5,00. Matematică: 52,16% note ≥ 5,00.

52,16% note ≥ 5,00. Note de 10: 1 la română și 17 la matematică.

Performanțe remarcabile:

Opt unități școlare au avut peste 90% medii ≥ 5,00, dintre care patru au înregistrat 100% promovare.

Simularea Județeană a Bacalaureatului (clasa a XII-a și XIII-a)

Rata de promovare (medii ≥ 6,00): 40,75% .

(medii ≥ 6,00): . Rezultate pe probe (note ≥ 5,00): Limba și literatura română (Ea) – 75,16% Proba obligatorie a profilului (Ec) – 53,84% Proba la alegere a profilului și specializării (Ed) – 60,29%



Note de 10: 111 în total

Ea – 9 note

Ec – 55 note

Ed – 47 note

Unități cu performanțe bune: nouă școli au înregistrat peste 50% promovare.

Observații importante

Rezultatele simulărilor nu se afișează public și nu se contestă.

Analiza se face la nivelul fiecărei școli: discuții individuale cu elevii dezbateri la clasă ședințe cu părinții ședințe ale consiliului profesoral

Scopul este îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele nu se trec automat în catalog; ele pot fi incluse doar la cererea scrisă a elevului sau părintelui.

