Ziua Siguranței pe Internet 2026: Adolescenții din România și folosirea inteligenței artificiale

Cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, World Vision România a publicat rezultatele unui sondaj realizat în rândul a 604 elevi, majoritar liceeni. Sondajul arată cum adolescenții folosesc inteligența artificială (AI) și navighează în mediul digital, în contextul în care educația digitală și protecția copiilor nu țin pasul cu realitatea.

AI este deja parte din viața elevilor

99% dintre adolescenți folosesc aplicații bazate pe AI;

dintre adolescenți folosesc aplicații bazate pe AI; 62,42% le folosesc pentru teme sau proiecte școlare, deși 54,64% spun că profesorii discută rar sau deloc despre AI la școală;

le folosesc pentru teme sau proiecte școlare, deși spun că profesorii discută rar sau deloc despre AI la școală; 76,66% se declară destul de familiarizați (55,30%) sau foarte familiarizați (21,36%) cu AI.

Problema: majoritatea elevilor învață singuri să folosească AI, prin internet și social media (37,25%), iar 24% nu au primit nicio informație despre folosirea sigură a AI.

Educația digitală nu ține pasul cu realitatea

Lipsa unei strategii clare în școli determină elevii să învețe prin încercare și eroare ;

; 82,11% au folosit AI pentru teme fără să înțeleagă complet răspunsul;

80,96% au întâlnit online conținut fals creat cu ajutorul AI; doar 21,03% verifică întotdeauna informațiile.

Date sensibile și sănătate mintală

48,35% dintre adolescenți introduc ocazional sau des date personale în aplicațiile AI;

în aplicațiile AI; 39,24% folosesc AI pentru sfaturi legate de emoții sau stres, iar 14,07% nu cer ajutor nimănui;

Adolescenții cer reguli clare privind AI în școli: 56,95% vor ca utilizarea să fie permisă, dar cu reguli clare.

Mesajul World Vision România

„Copiii folosesc deja AI și social media zilnic, însă protecția lor nu poate fi lăsată pe umerii lor. Avem nevoie de strategie în școli, ghiduri clare pentru profesori și elevi, educație digitală, formarea competențelor critice și sprijin pentru părinți.” – Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România

Recomandări World Vision România:

Strategie pentru folosirea responsabilă a AI în școli; Educație media și digitală, cu accent pe verificarea informațiilor și protecția datelor; Formarea profesorilor pentru integrarea AI în predare; Sprijin pentru părinți și ghiduri practice; Sancțiuni pentru rețele sociale care nu respectă legislația europeană și națională.

Webinar de Ziua Siguranței pe Internet

Miercuri, 11 februarie, ora 17:00 – World Vision România organizează webinar live pe Instagram (@worldvisionro) intitulat „Ai nevoie de AI?”, cu Gabriela Dumitriu (psihoterapeut) și Mon (antreprenor), pentru a discuta beneficiile și riscurile AI, protecția datelor și sănătatea mintală a adolescenților.

Citește și: Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova lansează proiectul pilot SMART GROW: școala viitorului, astăzi