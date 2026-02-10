Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova lansează proiectul pilot SMART GROW: școala viitorului, astăzi

În contextul în care educația românească caută soluții pentru provocările secolului XXI, Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova vine cu o inițiativă curajoasă: proiectul pilot SMART GROW – Împreună pentru o Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii durabile.

Demersul este aprobat în cadrul Programului „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot”, finanțat prin PNRR, și urmărește transformarea liceului într-un spațiu-model de leadership educațional, incluziune și inovație pedagogică.

Școli-pilot: laboratoare de inovație

Echipa managerială a liceului consideră că școlile-pilot sunt laboratoare de inovație, unde se testează idei, se modelează practici și se formează lideri care pot influența întregul sistem educațional.

Proiectul SMART GROW se concentrează pe trei direcții principale:

Modernizarea managementului școlar și deschiderea către surse alternative de finanțare. Dezvoltarea carierei didactice prin mentorat, formare și modele profesionale inovatoare. Incluziunea reală a elevilor cu CES și a celor vulnerabili, prin intervenții adaptate și sprijin emoțional.

SMART GROW I – Leadership și cultură colaborativă

Prima componentă vizează profesorii și personalul administrativ. Scopul este formarea unei comunități profesionale unite, capabile să colaboreze, să ia decizii și să conducă schimbarea.

Modulele propuse – Lider SMART, CONECT, Stagii de formare profesională orizontală și Sesiuni MENTOR – creează cinci grupuri nodale de învățare, în care profesorii învață unii de la alții și își dezvoltă competențele de leadership și facilitare a învățării.

SMART GROW II – Incluziune și sprijin pentru elevi

A doua componentă se adresează elevilor vulnerabili sau cu dificultăți de învățare, prin programe și intervenții inovatoare:

Itinerant Shadow – profesor itinerant și de sprijin.

SMART PEER – învățare reciprocă și colaborare între elevi.

SM ART – art-terapie și sandwork expresiv pentru sprijin emoțional.

Modulul PLUS – sistem de măsurare continuă a progresului.

Astfel, fiecare elev este văzut, sprijinit și încurajat, iar diversitatea devine resursă, nu problemă.

De ce este nevoie de SMART GROW

Leadership și colaborare pentru o educație modernă.

Sprijin emoțional și intervenții adaptate pentru elevii de azi.

Formare continuă și mentorat pentru profesori.

Transformarea școlii într-un loc sigur, cald și incluziv, orientat spre viitor.

Impact local și național

Selectat ca unitate-pilot, Liceul „Henri Coandă” va deveni reper pentru întreaga regiune și model de bune practici la nivel național, propunând soluții concrete și aplicabile în școli.

Proiectul a debutat pe 6 februarie 2026, cu Programul de formare Lider SMART, prin sesiuni online și față-în-față, marcând începutul unui parcurs educațional centrat pe claritate, leadership și puterea exemplului.

