-0.5 C
Craiova
marți, 10 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazin(VIDEO) Ghislaine Maxwell refuză să răspundă la întrebările Congresului despre Epstein

(VIDEO) Ghislaine Maxwell refuză să răspundă la întrebările Congresului despre Epstein

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Ghislaine Maxwell, asociata condamnată a lui Jeffrey Epstein, a refuzat luni să răspundă la întrebările Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, invocând al Cincilea Amendament al Constituției, care îi garantează dreptul de a nu se autoincrimina.

Maxwell a apărut virtual, din închisoarea din Texas, unde își ispășește pedeapsa de 20 de ani pentru trafic sexual.

Reacții din Congres și din partea supraviețuitorilor

Președintele republican al Comisiei, James Comer, a declarat că decizia lui Maxwell de a păstra tăcerea a fost „dezamăgitoare” și a subliniat dorința Comisiei de a afla adevărul și de a face dreptate pentru supraviețuitori.

Reprezentanta democrată Melanie Stansbury a acuzat că Maxwell a folosit ocazia pentru a „face campanie pentru clemență”. Avocatul lui Maxwell, David Oscar Markus, susține că Maxwell ar fi fost pregătită să răspundă sincer dacă președintele Trump i-ar acorda grațierea.

Supraviețuitorii lui Epstein au avertizat parlamentarii să fie sceptici față de declarațiile lui Maxwell, criticând refuzul ei de a identifica „numeroși bărbați puternici” implicați în operațiunea de trafic și orice posibil „tratament special” pentru ea.

Context și întrebări planificate

Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în atragerea fetelor minore pentru Epstein, care a murit în 2019. Înainte de depoziție, deputatul democrat Ro Khanna intenționa să o întrebe despre documente judiciare recente care menționează complici ai lui Epstein și despre orice contact social sau posibilă grațiere legată de Donald Trump.

Publicarea documentelor și transparența anchetei

Depoziția a avut loc după ce Departamentul de Justiție a publicat aproape 3 milioane de pagini de dosare din ancheta asupra lui Maxwell și Epstein, disponibile pentru vizualizare de către membrii Congresului. Comer a salutat transparența instituțională, subliniind importanța accesului la documente complete și needitate, potrivit BBC.

Citește și: Olt: Recomandări pentru conducerea în siguranță pe timp de iarnă

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:13:27

Premierul Ilie Bolojan: „Administrația publică nu mai poate funcționa...

Premierul Ilie Bolojan a participat la Adunarea Asociației Comunelor...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA