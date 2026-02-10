(VIDEO) Ghislaine Maxwell refuză să răspundă la întrebările Congresului despre Epstein

Ghislaine Maxwell, asociata condamnată a lui Jeffrey Epstein, a refuzat luni să răspundă la întrebările Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, invocând al Cincilea Amendament al Constituției, care îi garantează dreptul de a nu se autoincrimina.

Maxwell a apărut virtual, din închisoarea din Texas, unde își ispășește pedeapsa de 20 de ani pentru trafic sexual.

Reacții din Congres și din partea supraviețuitorilor

Președintele republican al Comisiei, James Comer, a declarat că decizia lui Maxwell de a păstra tăcerea a fost „dezamăgitoare” și a subliniat dorința Comisiei de a afla adevărul și de a face dreptate pentru supraviețuitori.

Reprezentanta democrată Melanie Stansbury a acuzat că Maxwell a folosit ocazia pentru a „face campanie pentru clemență”. Avocatul lui Maxwell, David Oscar Markus, susține că Maxwell ar fi fost pregătită să răspundă sincer dacă președintele Trump i-ar acorda grațierea.

Supraviețuitorii lui Epstein au avertizat parlamentarii să fie sceptici față de declarațiile lui Maxwell, criticând refuzul ei de a identifica „numeroși bărbați puternici” implicați în operațiunea de trafic și orice posibil „tratament special” pentru ea.

Context și întrebări planificate

Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în atragerea fetelor minore pentru Epstein, care a murit în 2019. Înainte de depoziție, deputatul democrat Ro Khanna intenționa să o întrebe despre documente judiciare recente care menționează complici ai lui Epstein și despre orice contact social sau posibilă grațiere legată de Donald Trump.

Publicarea documentelor și transparența anchetei

Depoziția a avut loc după ce Departamentul de Justiție a publicat aproape 3 milioane de pagini de dosare din ancheta asupra lui Maxwell și Epstein, disponibile pentru vizualizare de către membrii Congresului. Comer a salutat transparența instituțională, subliniind importanța accesului la documente complete și needitate, potrivit BBC.

