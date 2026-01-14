(VIDEO) Dolj: Aproape 300 de sancțiuni aplicate în 72 de ore de polițiștii de la Rutieră

În ultimele 72 de ore, polițiștii rutieri doljeni au continuat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație pe drumurile publice din județ.

Activitățile au vizat, în principal, depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză sau care aleg să conducă sub influența alcoolului ori a altor substanțe interzise.

Sancțiuni, permise suspendate și autovehicule oprite din circulație

În urma controalelor efectuate, polițiștii rutieri au aplicat 295 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 90.000 de lei.

Totodată:

35 de conducători auto au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce, conform legii;

au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce, conform legii; 14 autovehicule au fost oprite din a circula pe drumurile publice, întrucât nu prezentau siguranță în trafic, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor;

au fost oprite din a circula pe drumurile publice, întrucât nu prezentau siguranță în trafic, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor; au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier.

Polițiștii au acționat, de asemenea, pentru combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice.

Exemplu: șofer depistat sub influența alcoolului

Un bărbat de 45 de ani, din municipiul Calafat, a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat și ai STPF Calafat în timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu, având o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Probele urmează să fie înaintate Institutului de Medicină Legală, pentru dispunerea măsurilor legale.

Recomandările polițiștilor, în contextul condițiilor de iarnă

Polițiștii rutieri rămân prezenți în teren și reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, mai ales în condiții de iarnă.

Ninsorile și carosabilul alunecos sau înghețat cresc semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere. Conducătorii auto sunt sfătuiți:

să adapteze viteza la condițiile de drum;

să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față;

să evite manevrele bruște;

să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător, anvelopele de iarnă fiind obligatorii în astfel de condiții.

Citește și:Fără curent, fără apă și -19°C: Kievul caută ajutor în fața atacurilor rusești și a gerului extrem