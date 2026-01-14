Fără curent, fără apă și -19°C: Kievul caută ajutor în fața atacurilor rusești și a gerului extrem

Într-o gară din suburbiile Kievului, două vagoane vopsite în culorile Căilor Ferate Ucrainene stau pe peron cu motoarele diesel pornite, în timp ce zăpada cade necontenit. Trenul nu pleacă nicăieri, dar oferă un serviciu vital: căldură, electricitate și un minim de siguranță pentru zeci de oameni rămași fără curent, apă sau încălzire.

Aceste garnituri, denumite simbolic „Trenurile Invincibilității”, au fost introduse pentru a sprijini populația în contextul unei ierni extrem de dure, suprapusă peste intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii critice a Ucrainei.

Vieți suspendate între frig, întuneric și bombardamente

Într-unul dintre vagoane, Alina își privește fiul bebeluș, Taras, jucându-se cu jucării oferite de organizații umanitare. Afară, temperaturile resimțite au coborât până la –19°C.

Pentru Alina și Taras, trenul este o distragere a atenției de la greutățile vieții de zi cu zi

„Locuiesc la etajul 17 într-o clădire nouă, dar nu avem lift, nu avem electricitate și nu avem apă”, spune femeia. Trenul a devenit pentru ea nu doar un adăpost temporar, ci și un loc unde copilul mai mare se poate întâlni cu prietenii, departe de frig și de exploziile nocturne.

Vocea i se frânge când vorbește despre tatăl ei, ucis pe front acum doi ani, într-o ofensivă de vară lângă Bahmut. Cu toate acestea, spune că se va întoarce zilnic în tren, ca mulți alți locuitori ai orașului.

Atacuri deliberate asupra infrastructurii energetice

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că exploatează în mod deliberat iarna pentru a lovi centrale electrice, depozite de energie și alte obiective strategice.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a stârnit controverse sugerând că locuitorii care pot ar trebui să părăsească temporar capitala pentru a reduce presiunea asupra resurselor. Declarația a fost rapid exploatată de propaganda rusă ca semn de slăbiciune, însă majoritatea locuitorilor rămân hotărâți să reziste.

Soluții de avarie într-un oraș înghețat

Pentru multe familii, supraviețuirea zilnică înseamnă improvizație. Yulia Mykhailiuk și soțul ei, Ihor Honcharuk, încălzesc cărămizi pe aragaz pentru a mai ridica temperatura din apartamentul lor vechi, situat pe malul estic al râului Nipru.

Ihor și Iulia spun că vor părăsi temporar Kievul din cauza crizei energetice

„Astăzi am avut electricitate aproximativ patru minute”, spune Ihor. „Toate bateriile externe sunt descărcate.”

Cu temperaturi între –12 și –16°C și fără încălzire, apartamentele se răcesc rapid. Familia a decis să părăsească temporar Kievul și să se mute la părinți, nu doar din cauza frigului, ci și a riscului constant: un atac recent cu dronă a lovit chiar blocul din apropiere.

Cea mai gravă pană de curent de până acum

Potrivit autorităților locale, atacurile recente au provocat cea mai severă pană de curent înregistrată până acum în capitală. Marți, peste 500 de clădiri rezidențiale erau încă fără electricitate.

„Comparativ cu toate iernile anterioare, situația de acum este cea mai gravă”, a declarat Olena Pavlenko, președinta grupului de experți DiXi Group. Reparațiile sunt mult mai dificile, deoarece rețelele sunt înghețate, iar accesul la cabluri este limitat.

Inginerii lucrează la localizarea și repararea cablurilor deteriorate

Inginerii de la companiile de energie lucrează non-stop, adesea în condiții extreme, pentru a menține sistemul funcțional la limita parametrilor de siguranță.

O copilărie trăită sub sirene

Printre cei care caută adăpost în Trenul Invincibilității se află și Stanislav, un băiat de 11 ani. Spune că în apartamentul familiei nu a fost curent electric timp de 36 de ore și că zgomotul dronelor îl ține treaz noaptea.

„Când aud ceva zburând, e foarte înfricoșător. Nu știi dacă va exploda acum sau dacă vei supraviețui”, spune copilul, cu o maturitate care trădează anii de război.

Pentru el, amintirile unei vieți fără conflict sunt tot mai vagi. „Uit vremurile când nu era război. Viața e dificilă”, spune, zâmbind timid, potrivit BBC.

Rezistență într-un oraș care nu cedează

O alertă de raid aerian întrerupe brusc conversațiile din tren. Conductorul îi îndrumă pe toți spre un adăpost aflat la aproximativ un kilometru. Cei mai mulți se întorc apoi în apartamentele reci și întunecate, dar spun că vor reveni a doua zi.

Kievul rezistă între frig, întuneric și bombardamente. Iarna va trece, spun oamenii, dar teama cea mai mare este că războiul – și pierderile de vieți omenești – nu se va încheia prea curând.

Citește și: Două persoane reținute pentru înșelăciune după ce au păcălit o femeie de 76 de ani din Vâlcea