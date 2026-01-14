Două persoane reținute pentru înșelăciune după ce au păcălit o femeie de 76 de ani din Vâlcea

Polițiștii din Măldărești au reținut pentru 24 de ore două persoane, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Incidentul a fost semnalat în cursul zilei de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 13:30, printr-un apel la 112. O persoană a reclamat faptul că mai multe persoane necunoscute ar fi pătruns în curtea locuinței bunicii sale, din comuna Oteșani, de unde ar fi luat un cazan pentru fabricat țuică și suma de 5.600 de lei.

Metoda folosită de suspecți

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că patru persoane s-ar fi deplasat cu un autoturism la locuința unei femei în vârstă de 76 de ani. Aceștia ar fi convins-o să le înmâneze cazanul și banii, lăsându-i în schimb un alt cazan, depozitat într-o anexă a gospodăriei.

După comiterea faptei, suspecții ar fi părăsit zona.

Autoturismul, oprit pe DN 67

Autoturismul folosit de suspecți a fost dat în consemn și a fost identificat și oprit pe DN 67, pe raza comunei Slătioara, la limita cu județul Gorj, de către polițiștii din orașul Horezu.

În urma controlului, au fost identificate patru persoane din comuna Buzescu, județul Teleorman. Asupra acestora au fost găsite atât cazanul aparținând persoanei vătămate, cât și suma de 5.600 de lei.

Două persoane reținute pentru 24 de ore

Cei patru suspecți au fost conduși la sediul Poliției. Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați, în vârstă de 41 și 58 de ani.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

